Трамп объяснил сокращение срока ультиматума для России

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей переговорной практикой сокращение для России срока на достижение договоренностей с Украиной. Об этом сообщил чиновник из Белого дома в комментарии телеканалу CNN.

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«Представитель Белого дома заявил, что Трамп лично решил усилить давление на Путина после того, как первоначальный 50-дневный срок не смог вернуть российского президента за стол переговоров. По их словам (источников канала), Трамп решил, что сокращение срока — хорошая переговорная тактика», — говорится в сообщении.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.