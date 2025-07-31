Премьер Литвы ушел в отставку на фоне скандала

Глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас уведомил президента Гитанаса Науседу о намерении покинуть должность, встретив одобрение этого шага.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что Гинтаутас Палуцкас, возглавлявший правительство, позвонил ему и сообщил о своем решении уйти в отставку, передает ТАСС. Науседа отметил, что поддерживает такой шаг со стороны премьера.

СМИ выяснили, что до назначения премьером Палуцкас получил кредит в банке, минуя очередь, для фирмы, где был основным акционером. В 2012 году, работая директором администрации Вильнюса, он был осужден условно за злоупотребление служебным положением и выплатил компенсацию ущерба только в июле нынешнего года.

Также около десяти лет назад Палуцкас способствовал оформлению земельного участка в государственном лесу под строительство, однако прокуратура остановила проект, а участок вернули государству. По сообщениям, европейский грант для фирмы получили родственники премьера при его участии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьеру Литвы Игнасу Палуцкасу дали две недели на то, чтобы публично ответить на обвинения в коррупции.