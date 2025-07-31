Никарагуа признала Донецкую народную республику (ДНР), Луганскую народную республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Об этом говорится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину и опубликованном на портале El 19 Digital.

«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации», — сказано в послании.

Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, подписавшие письмо, отметили свою поддержку героической борьбы России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Они также выразили солидарность с российскими семьями, которые пожертвовали жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире.