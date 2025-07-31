В Иране озвучили условие для возобновления переговоров с США

США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный ущерб. Как сообщает Financial Times, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Издание отмечает, что Тегеран решил ужесточить свою позицию и выдвинуть новые условия для возобновления переговоров по ядерной сделке. По словам Аракчи, Иран не согласится на «ведение дел как обычно» с Соединенными Штатами.

«Они должны объяснить, почему они напали на нас в разгар... переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого... И они должны компенсировать нанесенный ущерб», — заявил глава иранского ведомства.

Напомним, что Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы. Шестой раунд должен был состояться 15 июня, однако он не начался из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. В ходе него главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после — со стороны Соединенных Штатов.