Кадры конфликта на Украине, транслируемые по телевидению, а также позиция первой леди США Мелании изменили отношение президента США Дональда Трампа к России. Об этом указал представитель администрации главы Белого дома.

«Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — передает слова представителя The Independent.

Кроме того, он призывает не недооценивать влияние супруги американского лидера, поскольку Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Трамп раскрыл, как первая леди относится к Путину

Дональд Трамп выразил мнение, что Дмитрий Медведев вступает на очень опасную территорию. Поводом для резких заявлений стали обсуждения торгового взаимодействия между Россией и Индией, а также обсуждение вероятности введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть. Трамп отметил, что его не интересует, каким образом Индия строит отношения с Россией, охарактеризовав экономические системы обеих стран как «нежизнеспособные».