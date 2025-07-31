Шмыгаль предупредил о риске долгов Украины перед военными

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о риске появления задолженности по выплатам военнослужащим в середине августа при отсутствии изменений в бюджете.

Украина может столкнуться с проблемами выплаты денежного довольствия военнослужащим уже с 15 августа, если Верховная рада не одобрит изменения в государственный бюджет, пишет ТАСС.

Министр обороны страны Денис Шмыгаль подчеркнул: «Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению».

Как уточнил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), речь идет об увеличении финансирования вооруженных сил на 9,8 млрд долларов. Бюджетный комитет Рады уже поддержал соответствующий законопроект, сейчас его рассматривают в срочном порядке.

Голосование по законопроекту пройдет в четверг – его планируют принять в первом и окончательном чтении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский решил привлечь добровольцев в армию с помощью крупных денежных выплат. Французский политик раскритиковал заявления Зеленского о зарплатах в вооруженных силах Украины. Зеленский обращался к странам G7 с просьбой выделить 40 млрд долларов.