Записи переговоров Зеленского передали в ФБР

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что записи разговоров Владимира Зеленского и бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича были переданы ФБР. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) прослушивали разговоры Миндича по адресу, где Зеленский праздновал свой день рождения пять лет назад. Утверждалось, что на записях может быть и сам Зеленский.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Незадолго до этого стало известно, что Миндич может стать подозреваемым по делу о коррупции. Именно с этим СМИ связали противодействие Зеленского антикоррупционным органам: он подписал закон, подчиняющий НАБУ и САП генпрокурору страны. Это фактически лишает агентства независимости, так как украинского генпрокурора назначает глава государства.

«Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР», - заявил Дубинский.

По его данным, речь, в частности, идет о записях переговоров бизнесмена с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком. Дубинский ранее называл Миндича «кошельком» Зеленского.