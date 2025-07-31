Найдены «тысячи документов» по расследованию связей Трампа с Россией

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в «тайной комнате» ведомства тысячи документов о расследовании связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Fox News.

По данным издания, секретные документы были упакованы в специальные «пакеты для сжигания», в которых обычно хранятся файлы, подлежащие уничтожению.

«Одним из документов (…) было секретное приложение к заключительному докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, включающее в себя изученные им основные разведывательные данные», - отмечается в статье.

Издание утверждает, что приложение будет передано председателю юридического комитета Сената Чаку Грассли, который в конечном итоге опубликует документ.

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При этом источники считают, что подобная публикация «придаст большую достоверность утверждению о существовании скоординированного плана внутри правительства США, призванного помочь предвыборной кампании Хилари Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией».

«Спустя всего несколько дней после получения этих данных ФБР запустило операцию «Ураган перекрестного огня». Очень сложно понять, как Бреннан, Клэппер и Коми смогут это объяснить», - отметил собеседник издания.

Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».

В июле 2025 года директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что власти получили «железобетонные доказательства» мошенничества на выборах 2016 года со стороны администрации бывшего президента Барака Обамы. Кроме того, сообщила она, засекреченный доклад комитета по разведке палаты представителей (нижней палаты конгресса США) открыто осуждает Обаму, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, экс-главу ФБР Джеймса Коми и ее предшественника в Национальной разведке Джеймса Клэппера за попытки представить действия России как протрамповские.