На Западе подготовили для Баку сценарии войны с Россией

Политолог Вадим Сипров назвал два сценария войны с Россией, которые Великобритания подготовила для Азербайджана. Как сообщает «Царьград», общий вектор политики Баку остается эскалационным и определяют его в Лондоне.

По словам Сипрова, первый план предполагает втягивание РФ в новую военную компанию, но уже против Азербайджана. В этом может крыться задача громких провокаций с задержаниями граждан России на территории республики.

Второй план — отрезать Россию от Ирана. Здесь основной задачей является блокировка транспортного сообщения двух стран.

«Кстати, отсюда история с угрозами начать судебное разбирательство по поводу самолета "Азербайджанских авиалиний". Решение международного суда абсолютно ожидаемо, оно предопределено, и оно будет антироссийским. Но это план, рассчитанный на игру вдолгую», — заявил эксперт.

Само затишье в отношениях Азербайджана и РФ является временным, считает Сипров. По мнению политолога, в Лондоне посчитали необходимым взять тайм-аут.

В России высказались о переходе конфликта Москвы и Баку в горячую фазу

Напомним, что отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов. Азербайджанские силовики приняли ответные действия — в конце июня МВД страны заявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку, а позднее были задержаны несколько россиян.