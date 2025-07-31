Киев живет обычной жизнью, а протесты, которые проходят в столице Украины, разительно отличаются от предыдущих «Майданов». Что происходит в Киеве, и угрожает ли это власти Владимира Зеленского, разбиралась «Комсомольская правда».

Ранее жители Украины вышли на центральную площадь Киева, обвинив власти в коррупции и призвав президента США Дональда Трампа навести порядок. Ситуация с акциями протеста резко обострилась после того, как Верховная рада Украины приняла законопроект, который ограничивал деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

По словам одной из киевлянок, которая живет в Праге, но регулярно возвращается на Украину, чтобы отметиться в Пенсионном фонде и проверить квартиру, «в Киеве ничего такого уж не происходит страшного».

«Кафе, рестораны, филармония и театры - работают. Правда, с обычными летними перерывами и перерывами на тревогу. Снова стало больше украинской речи, но и на русском говорят», - заявила она.

При этом киевлянка отметила, что того впечатления от протестов, которое было в 2013-2014 годах, сейчас нет совсем, и все «больше похоже на постановку, которую заранее согласовали». Нет яростных стычек с полицией. Прямых и откровенных нападок на Зеленского, как было с Януковичем в 2013 году, тоже нет, нет и острых лозунгов на плакатах.

«Зеленский оказался в ситуации «унтер-офицерской вдовы», которая сама себя высекла. Все видео, на которых он оправдывается, обещает вернуть НАБУ - выглядят жалко и смешно. Впервые за шесть лет устойчивая система насилия, в которой он позиционировал себя как единственного и безальтернативного лидера – рушится», - отметил еще один житель Киева.

По его мнению, так как «на Украине не принято помогать встать тому, кто упал, - Зеленского точно будут добивать». При этом, по словам жителей Киева, среди участников акций протеста «в основном - типичный офисный планктон, а то и вовсе молодые люди в возрасте до 25 лет».

«Причем среди них нет практически никого в военной форме, нет каких-то угрожающего вида мужиков, которые готовы штурмовать Банковую из-за какой-то коррупции. Но многие чувствуют себя униженными и обманутыми», - отметили они.

Источники издания считают, что власть Зеленского все-таки «качнули», но никакой консолидации в обществе нет и уже понятно, что «на ненависти к России наше слабое государство удержать не удалось».

«Что же касается протестов, тут 50 на 50. Возможно, все это выйдет на новый уровень. НАБУ придет в себя и откроет имена «топ-коррупционеров», включая самого Зеленского. Вот еще заметно, что на протестах нет никаких явных лидеров, как это было на Майдане 2014. А без лидеров - все мутно», - констатировал житель Киева.

При этом «российских след» внезапно найти не получилось, так как на сторону протестующих встал Евросоюз, отмечается в статье.

Напомним, что с начала 2022 года до середины июля 2025 года государства Европейского союза оказали финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине на общую сумму в 180 миллиардов долларов. В июле Киев и Брюссель столкнулись с разногласиями из-за закона Владимира Зеленского, подчиняющего НАБУ и САП генпрокурору. Еврокомиссия предупредила о приостановке помощи, если ситуация не изменится.