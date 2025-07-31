Азербайджан снес памятник русскому художнику Айвазовскому в Карабахе

В Степанакерте снесли памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в день рождения живописца — 29 июля. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

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В пресс-службе агентства напомнили, что власти Азербайджана решили демонтировать монумент после того, как в 2023 году «армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения». Sputnik Армения, в свою очередь, называет действия Азербайджана очередным «случаем уничтожения армянского культурного наследия».

Памятник Ивану Айвазовскому был установлен в Степанакерте в декабре 2021 года. Его автор — Салават Щербаков, который также создал памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве и увековечил «ряд выдающихся армян».

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Монумент в Карабахе установили в рамках проекта «Аллея российской славы» совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Нагорно-Карабахской Республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом.