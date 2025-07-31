На Украине жестко отреагировали на признание Никарагуа территорий частью РФ

МИД Украины отреагировал на сообщения о том, что Никарагуа полностью признала ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

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В МИД заявили, что если эта информация подтвердится, то Киев расценит такие действия, как грубое нарушение международного права.

Также в заявлении напомнили, что Украина уже вводила секторальные санкции против Никарагуа в 2020 году из-за того, что страна открыла консульство в Симферополе.

Ранее стало известно, что власти Никарагуа признали Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую область российскими регионами. Соответствующее письмо на имя Президента России Владимира Путина направили сопрезиденты латиноамериканской страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.