Туск ответил на вопрос о своем преемнике

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что вице-премьер и глава МИД Радослав Сикорский может сменить его на посту главы правительства.

"Будет ли кто-то, кто меня сменит? Все возможно", - ответил Туск в эфире телеканала TVN24 на вопрос ведущего, готовит ли он себе преемника. "Слово "все" включает в себя все", - отметил глава кабмина, отвечая на вопрос, может ли Сикорский заменить его еще до окончания срока полномочий правительства.

Туск стал премьером после восьмилетнего перерыва в декабре 2023 года, сформировав парламентское большинство в рамках лево-центристской коалиции по результатам выборов 15 октября того же года. Сикорский в кабмине Туска получил должность главы МИД. В июле 2025 года после перестановок в правительстве Сикорский получил пост вице-премьера.