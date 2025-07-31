Китайские аналитики из Baijiahao сообщили, что Запад был неожиданно удивлен реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Статья была переведена агентством АБН24.

По мнению китайских журналистов, реакция России застигла Запада врасплох и оказалась вовсе не такой, как там рассчитывали.

«Высокопоставленные российские чиновники не стали сидеть сложа руки, отправив США жесткое послание. Отступит ли Путин под давлением США? В настоящее время это представляется маловероятным»», — отмечают журналисты.

14 июля Трамп выразил недовольство действиями России и заявил о намерении ввести очень жесткие пошлины, если за 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине. Однако 28 июля он сократил этот срок до 10 дней. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль «принял к сведению» заявление США.