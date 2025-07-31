Путин удивил Запад реакцией на ультиматум Трампа

Lenta.ru

Китайские аналитики из Baijiahao сообщили, что Запад был неожиданно удивлен реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Статья была переведена агентством АБН24.

По мнению китайских журналистов, реакция России застигла Запада врасплох и оказалась вовсе не такой, как там рассчитывали.

«Высокопоставленные российские чиновники не стали сидеть сложа руки, отправив США жесткое послание. Отступит ли Путин под давлением США? В настоящее время это представляется маловероятным»», — отмечают журналисты.

14 июля Трамп выразил недовольство действиями России и заявил о намерении ввести очень жесткие пошлины, если за 50 дней не будет достигнута договоренность по Украине. Однако 28 июля он сократил этот срок до 10 дней. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Кремль «принял к сведению» заявление США.