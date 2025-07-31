Трамп призвал Медведева «следить за словами»

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нужно следить за словами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Медведев «все еще считает себя президентом» России.

«Он (Медведев — прим. ред.) вступает на очень опасную территорию», — заключил Трамп.

Незадолго до этого Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов». Замглавы Совбеза отметил, что Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Трамп раскрыл, как первая леди относится к Путину

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.