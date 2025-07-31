В ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, на фоне воздушной тревоги в столице произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

В столице зафиксировано более 27 поврежденных локаций. Пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы, уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Около 04.30 в Киеве объявили вторую за ночь воздушную тревогу. В КГВА сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Перед этим ВС РФ атаковали Киев беспилотниками.

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Как уточнял канал «Военкоры Русской Весны», удар был нанесен по аэродрому Жуляны, где расположен позиционный район ЗРК Patriot.

Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что вечером 30 июля в воздушном пространстве Украины находится около 100 БПЛА различного типа. «Примечательно, что среди них упоминаются и реактивные БПЛА-камикадзе "Герань-3"», — отмечается в публикации.