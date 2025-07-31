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Марочко: ВС РФ ударили по ВСУ в пяти поселениях

Российские войска нанесли удар по позициям украинских сил в пяти населенных пунктах под Купянском, взяв под контроль участок трассы у Кисловки. Об этом сообщает ТАСС.

В результате наступательных действий российская армия разрушила оборону противника в Куриловке, Песчаном, Ковшаровке, Новоосиново и Глушковке, что привело к дезорганизации украинских боевиков и ухудшению ситуации на линии фронта.

Также российские силы сократили расстояние между позициями в районе Степовой Новоселовки и Песчаного, усиливая давление на украинские подразделения.

Президент Бразилии пригрозил США найти новых партнеров для сотрудничества

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вмешательство США в судебную систему страны недопустимо и нарушает суверенитет государства. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Бразилия будет защищать свою независимость и искать новых партнеров для сотрудничества, несмотря на введённые американские санкции против судьи Алешандри ди Морайса.

Глава государства отметил, что политика США направлена против национальных интересов и подрывает доверие между странами.

В NASA высказались о сотрудничестве с РФ

Представитель NASA Кен Бауэрсокс заявил, что сотрудничество с Россией в космосе может продолжиться и после завершения работы Международной космической станции, если сложатся соответствующие условия. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул важность совместных усилий по эксплуатации станции и отметил, что после ее сведения с орбиты стороны смогут обсудить дальнейшие варианты партнерства.

Бауэрсокс также отметил, что обе страны рассматривают свои будущие проекты космических станций.

На Украине мужчины старше 25 лет будут получать звание "солдат запаса"

На Украине мужчинам старше 25 лет, не проходившим военную службу, автоматически будет присваиваться звание "солдат запаса" при постановке на воинский учет. Об этом сообщает ТАСС.

Его будут присваивать без вызова граждан в военкомат, а также автоматизированно взимать на военный учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия.

Власти страны продолжают испытывать трудности с комплектованием армии и ищут способы привлечь тех, кто не подлежит обязательному призыву.

Вершинин: Россия и США пока не ведут переговоры по ядерному разоружению

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в настоящее время Россия и США не ведут переговоров по вопросу ядерного разоружения. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия всегда была сторонником ограничения гонки вооружений и готова рассмотреть любые идеи по этой теме.

Вершинин подчеркнул, что приоритетом для России остается защита национальных интересов, и любой диалог должен учитывать взаимные интересы обеих стран.