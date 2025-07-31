Украина не будет развиваться, если преемник президента страны Владимира Зеленского не признает потерю территорий, заявил Владимир Константинов.

© Lenta.ru

По его словам, такому человек предстоит признать потерю миллионов людей и решать вопрос с разрушенной экономикой. «Придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше», — добавил Константинов.

Ранее Служба внешней разведки заявила, что США и Великобритания на курорте в Альпах организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского на последнего.