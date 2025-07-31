Президент Бразилии резко осудил США за санкции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко осудил решение США ввести санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса. В своем заявлении в соцсети X бразильский лидер назвал эти меры неприемлемым вмешательством в национальную судебную систему.

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Санкции были введены Министерством финансов США в рамках так называемого "глобального акта Магнитского". Американская сторона обвинила судью в участии в "репрессивной кампании", однако не предоставила конкретных доказательств.

Лула да Силва подчеркнул, что независимость судебной власти является основой бразильской демократии, а любые попытки ее подорвать представляют угрозу для всего демократического строя страны.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Бразилии до 50%.