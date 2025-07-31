В США рассказали, почему Трамп не может выйти из украинского конфликта

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону высказал мнение о сложной позиции США в украинском конфликте. По его оценке, администрация Дональда Трампа хочет прекратить участие в кризисе, но не может этого сделать без ущерба для репутации страны.

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Эксперт отметил, что Вашингтон исчерпал возможности влияния на ситуацию, а все санкционные угрозы уже не работают. При этом, по его словам, у нынешнего руководства США нет четкого плана действий. Миршаймер заявил, что конфликт завершится победой России, но политические последствия этого лягут на администрацию Трампа.

Аналитик подчеркнул, что американская сторона оказалась в тупике: предложенные Москвой условия неприемлемы для Вашингтона, но альтернативных вариантов урегулирования у США нет.

Ранее сообщалось, что ВС России водрузили триколор на Антоновском мосту.