Apple случайно отрекламировала смартфон Samsung

Корпорация Apple случайно поделилась с пользователями соцсетей видео с рекламой смартфона своего конкурента. Об этом в своем X сообщил известный инсайдер и блогер Ice Universe.

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Автор обратил внимание, что рекламное видео раскладного смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 появилось в аккаунте китайской соцсети Weibo. Профиль принадлежит официальной службе поддержки Apple. Ice Universe предположил, что автор поста допустил ошибку — так, спустя несколько минут ролик удалили.

«Даже Apple знает, какой телефон лучше, и я их не виню», — отреагировал на ситуацию пользователь X под ником WorkaholicDavid. «Вероятно, соцсети Apple в Китае ведут те же маркетологи, которые обслуживают социальные сети Samsung», — предположил пользователь под ником chunvn8888.

Журналисты MacRumors заметили, что в линейке Apple нет складных смартфонов, однако в 2026 году фирма может представить свой первый аппарат с гибким экраном. «Это ошибка особенно забавна, учитывая сильные позиции Samsung на рынке складных устройств», — подытожили авторы.

В конце июля аналитики JPMorgan рассказали, что корпорация Apple будет готова представить свой первый складной смартфон через год. Специалисты считают, что iPhone с гибким дисплеем будет стоить минимум 2000 долларов, или около 163 тысяч рублей.