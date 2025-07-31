Бразилия отвергла переговоры с США из-за санкций

Министерство иностранных дел Бразилии рассчитывало продолжать переговоры об отмене пошлин в размере 50% на импорт бразильских товаров в США, однако отказалось от такой идеи после введения санкций в отношении судьи Федерального верховного суда республики Алешандри ди Морайса. Об этом сообщил в среду портал G1 со ссылкой на источники.

По их информации, бразильские дипломаты считают действия США "агрессией", у них "нет никакой готовности продолжать переговоры". В МИД Бразилии считают кризис самым глубоким за всю историю двусторонних отношений.

Минфин США ввел санкции в отношении ди Мораиса за судебное преследование бывшего президента южноамериканской республики (2019-2022) Жаира Болсонару и разбирательства в отношении американских компаний. Экс-лидера Бразилии обвиняют в попытке переворота с целью не допустить прихода к власти нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в конце 2022 года.