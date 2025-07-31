Харрис сделала заявление о своем политическом будущем

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2025 году, сообщает The Washington Post. Об этом она объявила 30 июля, оставив для себя открытой возможность снова поучаствовать в президентской гонке в 2028 году.

По данным The Washington Post, в течение нескольких месяцев Харрис раздумывала, стоит ли ей бороться за место губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома, срок полномочий которого ограничен. Харрис - уроженка американского Окленда, города, расположенного в округе Аламида в Калифорнии.

После проигрыша Дональду Трампу Харрис и ее команда заявили, что ей потребуется некоторое время, чтобы оценить дальнейшие шаги. Харрис считалась фавориткой на выборах в Калифорнии, в которых будут участвовать несколько других видных демократов, включая бывшую конгрессвумен Кэти Портер, экс-мэра Лос-Анджелеса Антонио Вильярайгосу и бывшего министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.

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Однако Харрис также столкнулась со скептицизмом со стороны некоторых демократов Калифорнии, обеспокоенных последствиями ее неудачной кампании в Белом доме и потенциальной напряженностью в избирательных округах штата.

В ходе затянувшихся обсуждений Харрис обратилась к бывшим губернаторам Калифорнии, чтобы узнать, что она может сделать на этой должности, и попросила помощников провести исследование и подготовить записки, в которых излагались другие варианты.

Среди этих вариантов: создание организации, сосредоточенной на информационной экосистеме и расширении прав и возможностей молодых избирателей, создание политического комитета для сбора средств для других кандидатов-демократов и проведение ознакомительного тура по южным штатам с учетом возможности участия в президентских выборах 2028 года. Также Харрис хочет помочь демократам на промежуточных выборах в следующем году.

Как отмечает WP, недавние исследования общественного мнения показали, что за Харрис проголосовали бы 26 процентов респондентов, если бы праймериз Демократической партии проводились сейчас. Среди других популярных кандидатов - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и экс-министр транспорта США Пит Буттиджич.