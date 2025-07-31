В Иране призвали США компенсировать последствия атаки на страну

Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб Тегерану, нанесенный атакой на страну. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.
До этого министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана. В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
Трамп ранее заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Он отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире». Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.