В Иране призвали США компенсировать последствия атаки на страну

Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб Тегерану, нанесенный атакой на страну. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

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До этого министерство финансов США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана. В публикации отмечается, что новые рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц, которые связаны с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Трамп ранее заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Он отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире». Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.