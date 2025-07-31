Трамп: Россия и США практически не ведут бизнеса вместе, давайте так и продолжим

Соединенные Штаты ведут очень мало бизнеса с Индией, а с Россией почти не сотрудничают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

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Американский лидер отметил, что хотел бы оставаться в том же положении в вопросе ведения бизнеса с Россией.

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"Мне все равно, что Индия делает с Россией", - заявил он.

До этого Трамп заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией.

Он отметил, что в Индии действуют "одни из самых высоких импортных пошлин в мире". Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры. 30 июля Трамп объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа.

Свое решение глава Белого дома объяснил "торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой".