В Узбекистане отказались от «лидера»

В Узбекистане 40 иностранных слов заменили на узбекские аналоги. Об этом сообщает академии наук республики.

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Уточняется, что в число замененных слов вошли «лидер», «переплет» и «шуруп».

«В данный перечень, в частности, включены слова "аванс", "айсберг", "коридор", "лидер", "пароль", "челлендж", "шуруп", "навигатор", а также пришедшие из русского языка — "отвертка", "доставка", "переплет", "котлован", "внедорожник"», — передает агентство.

Ранее Министерство иностранных дел России раскритиковало реакцию Организации Объединенных Наций (ООН) на нарушение прав русскоязычных в Латвии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, профильный комитет ООН игнорирует серьезность данной проблемы.