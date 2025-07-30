Директор ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в «мешках для сжигания» в тайной комнате бюро конфиденциальные документы, связанные с началом расследования якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

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Собеседники телеканала рассказали, что «мешки для сжигания» используются для уничтожения документов, которые имеют статус секретных или более высокий уровень секретности. По их словам, в нескольких мешках для утилизации находились тысячи бумаг.

В одном из секретных приложений к докладу бывшего спецпрокурора есть информация, что разведка США получила от зарубежных источников указание на то, что «ФБР сыграет роль в распространении информации о предполагаемых связях Трампа с Россией». Это было еще до того, как бюро начало свое скандальное расследование.

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Барака Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не влияла на их исход с помощью кибератак. Соответствующие документы опубликовала администрация Трампа.