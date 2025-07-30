Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила президенту США Дональду Трампу условия, которые ЕС не может выполнить, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Накануне фон дер Ляйен по итогам переговоров с Трампом в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо.

Трамп заметил, со своей стороны, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику, и закупят оружие на крупную сумму.

Источник признал, что Брюссель, несмотря на обещания главы ЕК, не будет покупать фрекинговый газ у США и заставлять европейские компании инвестировать в американскую экономику. Кроме того, в ЕС не планируют закупать в США вооружения и военную технику в больших количествах.

«Таким образом, сделка, которую заключила фон дер Ляйен с Трампом, всё больше напоминает трюк с соевыми бобами Жан-Клода Юнкера, её предшественника», — отметил автор статьи.

Юнкер пообещал Трампу в 2018 году, что закупит для ЕС много американской сои, напомнил обозреватель. Он добавил, что чиновник не посчитал нужным разъяснить американскому президенту, что сам, лично, не может решать такие вещи, выделять средства на закупку тех или иных товаров.

В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за новой сделки с Трампом

По его данным, в этот раз трюк не удастся — Трамп уже начал наводить справки о том, действительно ли Евросоюз собирается выполнять свои обещания и в состоянии ли он их выполнить. Вместе с тем, заметил эксперт, кто и сколько должен инвестировать, неясно даже правительствам стран ЕС.

Так, министр экономики ФРГ Катерина Райхе рассказала, что она не знает, какая часть инвестиций должна поступить от немецких компаний — и от каких именно.

Глава внешнеполитического отдела фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт констатировал, что когда Трамп осознает, что сделка не оправдала ожиданий, то возобновит угрозы пошлинами и потребует проведения новых переговоров.

Эти переговоры, предположил политик, будут проходить в других условиях — через год станет понятно, что американская санкционная политика оказалась неудачной, следовательно, можно будет поднять вопрос о снижении пошлин.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила, что ФРГ должна потребовать отставки фон дер Ляйен из-за заключения сделки по пошлинам с Трампом.