Глава парламента Венесуэлы: Запад строит против Каракаса и Москвы "машину лжи"

Запад ведет масштабную кампанию дезинформации против Венесуэлы, России и других стран, которые ему не подчиняются. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес на международном медиасаммите "Голоса нового мира" - альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом.

"Разве простят [на Западе] Россию, Китай, Иран, Кубу, Никарагуа - страны, которые не подчиняются? Поэтому и строится огромная машина лжи, которую нам предстоит разоблачать шаг за шагом", - заявил он.

Родригес подчеркнул, что одной из главных угроз сегодня являются технологии манипуляции в цифровом пространстве, обвинив крупных западных техногигантов в сознательной кампании против Венесуэлы. "Когда [президент Венесуэлы Николас] Мадуро победил [на выборах], была развернута масштабная операция: куплены были самые влиятельные блогеры мира, которым платили за дискредитацию. Это координировалось Илоном Маском, Марком Цукербергом и Джеффом Безосом", - заявил Родригес. При этом он подчеркнул, что Венесуэле удалось это преодолеть.

Запад замалчивает достижения Венесуэлы

Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес и действующий лидер Николас Мадуро, по словам председателя парламента, за два десятилетия вызволили республику из нищеты, несмотря на давление и попытки изоляции со стороны Запада.

"Когда-то Венесуэла была чемпионом по неграмотности. Уровень детской смертности был чудовищным, а недоедание - массовым. Люди боялись заходить в больницы - не столько из-за болезней, сколько от страха перед системой, - сказал он. - И вот менее чем за 10 лет Уго Чавес вызволил миллионы людей из нищеты. За два десятилетия вместе с президентом Мадуро была полностью ликвидирована безграмотность, создана система всеобщего образования - от рождения и до университета".

Родригес обратил внимание на то, что в международном медиапространстве эти достижения замалчиваются. "Это нужно повторять снова и снова, потому что вы никогда не услышите об этом от международных медиаконгломератов", - подчеркнул председатель Национальной ассамблеи.

Глава венесуэльского парламента также привел в пример ситуацию с поставками медицинского оборудования: "Мы закупали инкубаторы в Аргентине, поддерживая местных производителей. Но позже правительство отказалось не только от новых поставок, но и от продажи запчастей". В этом контексте глава парламента поблагодарил венесуэльских ученых и отметил вклад президента Мадуро. "Он сказал: "Они не справятся с нами". И он был прав. Сегодня 100% продуктов, которые мы потребляем, производятся в самой Венесуэле", - заключил он.

Голоса нового мира

На саммит "Голоса нового мира" - альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом в Каракасе - собрались журналисты из десятков стран Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ. Среди тем форума - коммуникация в странах глобального Юга, противодействие дезинформации, проблемы журналистской деятельности на Ближнем Востоке, государствах Африки и Латинской Америки.