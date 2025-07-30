В Германии потребовали отставки главы Еврокомиссии из-за новой сделки с Трампом

ФРГ должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения сделки по пошлинам с президентом США Дональдом Трампом, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку! Федеральное правительство также должно со всей решительностью требовать этого в ЕС», — написала она в соцсети X.

Вагенкнехт назвала эту сделку «катастрофой» и обвинила главу ЕК в том, что ни один её предшественник никогда не причинял Германии столько вреда, сколько фон дер Ляйен.

Политик призвала немецкое правительство совместно с другими странами — членами ЕС добиться расторжения сделки и перезапуска переговоров.

Вагенкнехт заявила, что Германия немедленно должна вернуться к закупке энергоносителей из России, чтобы хоть немного снизить экономический ущерб от этого соглашения.

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Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

По словам американского лидера, страны ЕС откроют свои рынки для торговли с Соединёнными Штатами с нулевой ставкой по пошлинам.

Как отметил глава Белого дома, Европа также согласилась закупить огромное количество американской военной техники.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель договорились, что ЕС приобретёт у США энергоносители на 750 млрд долл. и вложит в экономику ещё 600 млрд долл.

Официальный представитель ЕК Олоф Жилл заявил, что договоренность по таможенным пошлинам президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен — политическое соглашение, над которым предстоит работа, передает «Интерфакс».

«В воскресенье два руководителя пришли к соглашению — соглашению политическому. Теперь мы занимаемся тем, что определяем все детали этого политического соглашения, чтобы убедиться, что все, что должно входить в договоренности, будет включено. Затем последует совместная декларация. Не могу вам сказать когда, но это будет как можно быстрее», — объяснил журналистам процедуру Жилл.

По его словам, разрабатываемая совместная декларация не будет юридически обязывающим документом. «Это просто своего рода «дорожная карта», указывающая, куда намерены идти», — добавил представитель ЕК.

Жилл не стал отвечать на вопрос, не создает ли подобный ход событий условия для отказа сторон от своих обязательств под политическим давлением.

В ответ на уточняющие вопросы по будущей декларации Жилл напомнил, что «еще несколько недель назад говорили о 50-процентных таможенных пошлинах», которые требовали США.

«А теперь добились общего потолка в 15%. Это не идеальное решение для Европейского союза, но и для Соединенных Штатов тоже», — сказал представитель ЕК.

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Европейский союз (ЕС) преклонил колени перед политикой «Америка прежде всего», заключив торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Себастьян Горка в интервью Newsmax.

Советник американского лидера назвал недавний договор историческим событием. «Трудно поверить, что весь Европейский союз преклонился перед «Америкой прежде всего» и сказал:

"Ладно, мы больше не будем безбилетниками. Мы не будем эксплуатировать мировую торговую систему. Ты нас поймал, президент Трамп, и мы собираемся сдаться под 15-процентный тариф"», — сказал он.

Европейский союз, подписав торговое соглашение с США, вынужден был сделать выбор из двух не самых приятных вариантов. И это решение было продиктовано не только желанием улучшить отношения с США, но и давлением, которое американцы оказали на ЕС, заявил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По словам Тимофеева, ЕС «выбирал из двух зол наименьшее — либо платить тарифы по более высоким ставкам, либо договариваться и в итоге приходить к компромиссу». Он отметил, что США жестко навязали европейцам повышение тарифов. ЕС делает это не по своей воле. Поэтому за улыбками политиков будет скрываться неприятный осадок, заявил собеседник.

«Но то, что американцы заставили ЕС это сделать, не вызывает сомнений, выкрутили им руки», — добавил Тимофеев.

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Торговое соглашение президента США Дональда Трампа с Евросоюзом, как пишет Newsweek, не сможет оказать давление на Москву.

Издание пишет: глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен считает, что «слишком много российских энергоносителей» по-прежнему поступает в ЕС, однако есть вопросы по поводу того, может ли эта сделка лишить РФ «основного источника дохода».

Между тем глава департамента споров и расследований компании S-RM Септимус Нокс полагает, что до тех пор, пока «существует рынок для дешевой российской нефти», государствам, поддерживающим Киев, будет «очень трудно оказывать финансовое давление на Москву». Россия, по словам эксперта, «добилась успеха в переориентации с ЕС на КНР, Индию и Турцию», которые превзошли союз по объему импорта энергоносителей.

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