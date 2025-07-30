Арабские страны впервые обратились к ХАМАС с одним призывом

Семнадцать стран-членов Европейского союза и Лиги арабских государств подержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом в среду, 30 июля, сообщил руководитель Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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По словам главы ведомства, текст бумаги был утвержден в ходе конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины.

— Впервые арабские страны и страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают 7 октября, призывают к разоружению ХАМАС, призывают к его исключению из палестинского управления и ясно выражают свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем, — передает слова Барро телеканал France 24.

Советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление министров иностранных дел 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить гуманитарные поставки.

Генеральная Ассамблея ООН 12 июня приняла резолюцию, в которой призвала немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. За документ проголосовали 149 государств, 12 стран высказались против, еще 19 — воздержались.