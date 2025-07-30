Названы последствия новых санкций США против России

Введение со стороны США новых импортных пошлин против России приведет лишь к дальнейшей внешнеполитической эскалации, рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он добавил, что санкции не причинят вред российской торговле энергоресурсами, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет соглашение о прекращении огня.

«Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта и, следовательно, крайне опасным шагом. Я не считаю, что они будут эффективными — например, не думаю, что они остановят Россию от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров на азиатские рынки», — отметил Сакс.

По его мнению, новые санкции против России могут негативно повлиять на американскую внешнюю политику — их введение продемонстрирует некомпетентность Вашингтона, ускорит распад ряда блоков.

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Аналитик констатировал, что Трамп умеет только угрожать, он не способен на ведение диалога. Вместе с тем, добавил он, украинский конфликт необходимо решать путем переговоров, а не неработающих ультиматумов.

Ранее Сакс сообщил, что в США растет беспокойство из-за роста влияния БРИКС на международной арене.