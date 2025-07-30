Пока вы не уснули: аномальное пекло в России и наказание Индии за покупку нефти РФ

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Аномальное пекло накроет Россию

Аномально высокая температура воздуха в ближайшие дни прогнозируется в пяти округах России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, показатель будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов, пишет РБК.

Метеоролог уточнил, что в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии температура в ближайшие дни составит от +29° до +32° из-за антициклона и облачной погоды.

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Трамп наказал Индию за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении Индии с 1 августа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, Индия «заплатит» штраф сверх 25%, в том числе за закупки российских энергоносителей и вооружений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает фиксировать все заявления Трампа по Украине и санкциям.

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Захарова высказалась о возможном новом члене НАТО

Власти Австрии, заявляя о намерении вступить в Североатлантический альянс, просто пренебрегают мнением своих граждан. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же страны, подавляющее количество граждан которой, более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса», — напомнила она.

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В МИД оценили заявление парламента Болгарии о России

Решение парламента Болгарии о принятии декларации, в которой Россию обозначают как страну, поддерживающую терроризм, лишь показывает стремление Софии угнаться за локомотивом европейской русофобии.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линии по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма"», — отметила дипломат.

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В МИД России сравнили идею мэра Львова с сюжетом «Лары Крофт»

Предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных напоминает сюжет фильма «Лара Крофт». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Когда вышел американский фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", я лично думала, что это какое-то искусственно созданное, сгенерированное название или про какие-то древние времена. Вот эти древние времена вернулись», — сравнила она идею мэра с знаменитым фильмом.

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В Госдуме раскрыли, какой ответ ждет НАТО за угрозы Калининграду

Представителям стран НАТО стоит быть аккуратнее с высказываниями и действиями, так как на провокации в отношении Калининградской области России есть чем ответить. Об этом заявил «Аргументам и фактам» депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе. Лавров напомнил о высказывании командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о намерении раздавить Калининградскую область. При этом глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области.

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Раскрыто, какой ультиматум Россия может поставить Трампу

Президент США Дональд Трамп объявил, что он укоротил 50-дневный ультиматум для России до 10-12 дней. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что следует сделать России в такой ситуации.

«Создалось впечатление, что Трамп перепутал Россию с Вануату. Так, как он разговаривает с Россией можно еще разговаривать с бабушкой Урсулой фон дер Ляйен, которую он недавно «съел на завтрак» в Белом доме. А здесь великая Россия. Трамп объявил нам ультиматум. Раз он его объявил, то и Россия должна выдвинуть тому же Трампу свой ультиматум. А почему бы и нет? Так ведь в дипломатии делается», – отметил Баранец в программе «Военное ревю» на радио КП.

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Пропавшую в горах биатлонистку нашли мертвой

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017 немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла после попадания под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени, на высоте около 5700 м, она совершала восхождение со своей напарницей по связке (Дальмайер — сертифицированный горный и горнолыжный гид).

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В NASA рассказали о проблемах с Россией

© NASA

Даже в трудные времена США не разрывают связь с Россией в космонавтике, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Его слова передает ТАСС.

По словам руководителя НАСА, американская сторона рассматривает космос как пространство для международного сотрудничества. Даффи признал, что у Москвы и Вашингтона имеются «дикие разногласия» по поводу Украины, однако даже в такие времена стороны находят точки соприкосновения.

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Ученые озвучили неожиданную версию о причинах землетрясения на Камчатке

Некоторые исследователи считают, что землетрясение, произошедшее на Камчатке, могло быть связано с солнечной активностью. Об этом сообщает kp.ru.

Хотя статистическая связь и физический механизм такого воздействия не доказаны, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева предположила, что усиление солнечной активности могло спровоцировать это событие. Однако ведущий научный сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина отметила, что в последние недели не наблюдалось экстремальных изменений космической погоды, и связывать напрямую землетрясения с солнечной активностью нужно осторожно.

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