Слова Трампа сравнили с сюжетом сказки о мальчике и волке

Очередные громкие заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для урегулирования украинского конфликта стали поводом для иронии. Как сообщает Life.ru, об этом заявил журналист Александр Юнашев, отметив, что такие слова скорее вызывают снисходительные улыбки, нежели интерес.

Он отметил, что американский политик превратил собственную риторику в бесконечные «эмоциональные качели». При этом они лишены практического результата.

«Дедушка, полгода кричащий про волков, добился соответствующего отношения», — констатировал журналист.

Напомним, что 14 июля Трамп пригрозил торговыми пошлинами партнерам России, если соглашение по Украине не будет заключено в течение 50 дней. Он говорил, что речь идет о вторичных пошлинах «примерно в 100%». На днях он сократил этот срок до «10-12 дней», а 29 июля заявил, что дает на урегулирование 10 дней.