Франция создает коалицию стран для признания Палестины

Париж создает коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. Соответствующее заявление присоединившихся к коалиции министров иностранных дел 15 стран опубликовано на официальном сайте МИД Франции.

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Министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании выступили с призывом к прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников, взятых палестинским движением ХАМАС, а также к обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

«Подтверждаем нашу непоколебимую приверженность видению решения о двух государствах. В рамках которого два демократических государства, Израиль и Палестина, живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. И в этой связи подчеркиваем важность объединения сектора Газа с Западным берегом под управлением Палестинской администрации», - говорится в заявлении.

Группа стран призвала тех, кто еще не признал Палестину, присоединиться к ним, а также обратилась с призывом установить «нормальные отношения с Израилем» и работать над «архитектурой завтрашнего дня» в секторе Газа.

Ранее в штаб-квартире ООН под сопредседательством Эр-Рияда и Парижа стартовала международная конференция по созданию палестинского государства. В ней участвуют высокопоставленные представители стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Израиль и США демонстративно отказались от участия в мероприятии.

Накануне канцелярия премьер-министра королевства Кира Стармера заявила о том, что Великобритания признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. А французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена Палестину независимым государством.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио назвал инициативу Макрона о признании палестинского государства «пощечиной жертвам» нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «лишь служит пропаганде ХАМАС и еще больше отбрасывает назад возможность заключения мира».