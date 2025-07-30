Пропалестинские активисты закидали бутылками израильтян

Сотни греков, поддерживающих Палестину, 29 июля вышли на акцию протеста в порту Агиос Николаос на Крите перед прибытием израильского круизного лайнера Crown Iris. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Протестующие с палестинскими флагами скандировали «Свободу Палестине» и «Остановим геноцид в Газе!». Это уже третья подобная акция на греческом острове за неделю.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, четверо человек были задержаны. Bild сообщает, что из колонны протестующих в сторону туристических автобусов летели бутылки.

Митинг в порту был организован Инициативой солидарности с палестинским народом. Активисты назвали неприемлемым заход израильского корабля в греческий порт.

«Судно символизирует продолжение осады палестинского народа, и его присутствие в греческих портах нельзя считать туристической деятельностью», - заявили в организации.

За день до этого лайнер Crown Iris пришвартовался в порту острова Родос, где затем произошли столкновения между полицией и демонстрантами, требующими прекращения войны в Газе. Пассажиры смогли высадиться на берег для экскурсий, о насилии не сообщалось.

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Еще раньше лайнер Crown Iris попытался пришвартоваться в порту острова Сирос, однако причал заблокировали несколько сотен активистов. Кораблю пришлось уйти на Кипр.