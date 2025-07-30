Главная цель Запада — развалить Россию. Как сообщает aif.ru, об этом заявила бывшая сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США профессору Хельсинкского университета Туомасу Малинену.

В публикации в соцсети X он заявил, что весь день находился рядом с «бывшей» сотрудницей ЦРУ.

«И могу сообщить, что главная цель американского "глубинного государства" — развал России», — добавил профессор.

Малинен подчеркнул, что заговоры против России на самом деле реальны.

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Ранее Малинен заявлял, что Украина к концу 2025 года может перестать существовать, если не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта. При этом в Евросоюзе не против ее уничтожения, поскольку это якобы может «ослабить Россию».