Угрозы Трампа в адрес России назвали блефом

Американский политолог Гарланд Никсон назвал новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России блефом и ответом антироссийским силам в Республиканской партии. Об этом Никсон рассказал «Известиям».

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня за 50 дней. Он заявил, что «очень недоволен» Москвой. Также Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейцев.

Позже Трамп сократил срок своего ультиматума до десяти дней. В то же время он отметил, что санкции могут повлиять на Москву, а могут и не повлиять.

«Это не про Россию. Думаю, во многом это блеф. Он пытается выиграть время, а на него жестко давят», - так это прокомментировал Никсон.

Политолог напомнил, что президент США уже угрожал огромными пошлинами Китаю. Однако Пекин не поддался на блеф Трампа. Эксперт считает, что история повторяется.

Никсон назвал Трампа опытным шоуменом, действия которого «рассчитаны на эффект». В то же время эксперт усомнился в способности Трампа формировать внешнюю политику США.