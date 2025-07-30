«Можно водить за нос»: Арестович* раскрыл истинное отношение Зеленского к Западу

Никита Бородкин

Владимир Зеленский считает, что его западные покровители «лохи», однако на деле «водят за нос» именно его. Как сообщает aif.ru, об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ).

Арестович* отметил, что Киев никогда не считал «людьми» ни западных политиков, ни своих избирателей. Сам киевский режим организован по мафиозному признаку.

«Власть не лоха (Зеленского — прим. ред.) организована по принципу — мы в мафии все молодцы, а все остальные — лохи. Все. Просто это в быту говорится. Не все слышали. А теперь есть шанс, что услышат все», — сказал бывший советник.

Он добавил, что главная угроза для Зеленского сейчас кроется в публикации записей его разговоров со своими приближенными в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Якобы в жилом помещении была установлена прослушка, а детали беседы могут попасть в Сеть.

«Я очень хочу посмотреть на украинцев, которые рассказывали, что это президент свободы, который ведет их там куда-то, а вот есть проклятый Путин и очень плохой Арестович*, которые его критиковали», — иронизировал экс-чиновник.

В действиях Зеленского определяющим стало то, что он получил абсолютную власть на Украине. Однако Запад он перестал устраивать — в первую очередь, из-за отсутствия плана окончания боевых действий. И хоть украинский политик считает «лохами» его покровителей, выяснилось, что «главный лошара — все-таки Зеленский», что станет очевидным всем после публикации пленок.

«Там ведь самое главное — это оборонка, коррупция в оборонке. То есть это воровство на крови солдата, о котором я говорю уже три года. Он прямо ворует на крови солдат и гражданских. Там на этих пленочках все голосом любимого президента. Поэтому понятно, что он уже был вынужден так поступать», — сказал Арестович*, объяснив давление Зеленского на антикоррупционные органы.

Напомним, что Верховная рада Украины 23 июля приняла законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине и критике со стороны Запада. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств.

Арестович* обратился к украинцам

29 июля Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что представители США и Великобритании провели тайную встречу с украинскими чиновниками. На ней они поддержали кандидатуру бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента страны.