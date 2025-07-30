Владимир Зеленский считает, что его западные покровители «лохи», однако на деле «водят за нос» именно его. Как сообщает aif.ru, об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ).

Арестович* отметил, что Киев никогда не считал «людьми» ни западных политиков, ни своих избирателей. Сам киевский режим организован по мафиозному признаку.

«Власть не лоха (Зеленского — прим. ред.) организована по принципу — мы в мафии все молодцы, а все остальные — лохи. Все. Просто это в быту говорится. Не все слышали. А теперь есть шанс, что услышат все», — сказал бывший советник.

Он добавил, что главная угроза для Зеленского сейчас кроется в публикации записей его разговоров со своими приближенными в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Якобы в жилом помещении была установлена прослушка, а детали беседы могут попасть в Сеть.

«Я очень хочу посмотреть на украинцев, которые рассказывали, что это президент свободы, который ведет их там куда-то, а вот есть проклятый Путин и очень плохой Арестович*, которые его критиковали», — иронизировал экс-чиновник.

В действиях Зеленского определяющим стало то, что он получил абсолютную власть на Украине. Однако Запад он перестал устраивать — в первую очередь, из-за отсутствия плана окончания боевых действий. И хоть украинский политик считает «лохами» его покровителей, выяснилось, что «главный лошара — все-таки Зеленский», что станет очевидным всем после публикации пленок.

«Там ведь самое главное — это оборонка, коррупция в оборонке. То есть это воровство на крови солдата, о котором я говорю уже три года. Он прямо ворует на крови солдат и гражданских. Там на этих пленочках все голосом любимого президента. Поэтому понятно, что он уже был вынужден так поступать», — сказал Арестович*, объяснив давление Зеленского на антикоррупционные органы.

Напомним, что Верховная рада Украины 23 июля приняла законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине и критике со стороны Запада. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств.

Арестович* обратился к украинцам

29 июля Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что представители США и Великобритании провели тайную встречу с украинскими чиновниками. На ней они поддержали кандидатуру бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента страны.