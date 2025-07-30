«Уголовное преследование»: почему Санду выбрала опасную стратегию

Политический аналитик Корнелий Чуря заявил, что президент Молдавии Майя Санду выбрала опасную стратегию, обвинив оппонентов в работе на Россию. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. В конце июля Санду обвинила Москву в планах по вмешательству в выборы. Она заявила, что Кремль «инвестирует в несколько политических структур, чтобы протолкнуть своих людей в парламент».

По мнению Чури, Санду стремится выставить всех оппозиционных политиков «врагами страны». Аналитик обратил внимание, что пока речь идет лишь о «риторических обвинениях».

«Вопрос в том, ограничится ли Санду клеймением оппозиции как «пророссийских политиков» или за этим последует снятие кандидатов с выборов и уголовное преследование», - сказал Чуря.

Он добавил, что Санду не предоставила доказательств каких-либо связей оппозиции с Россией. Кроме того, по словам Чури, если Санду говорит о вмешательстве России, то нужно упоминать и вмешательство со стороны Румынии и Запада.

Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа». Представители ЦИК объяснили свое решение тем, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме заявили, что в создании блока участвовал Илан Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Санду выступила с обвинением в адрес России

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, против которой в Молдавии возбуждено уголовное дело.