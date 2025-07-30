Раскрыта цель хакеров, взломавших оборонную систему Франции

В результате действий хакеров, которые смогли проникнуть в систему обороны Франции, были выявлены слабые места в системе ядерной безопасности, в том числе в военной области. Это свидетельствует о необходимости повышения внимания к вопросам безопасности ядерного оружия во всем мире, заявил в беседе с телеканалом «Звезда» военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист подчеркнул, что информация, которая была обнародована в области обороны Франции, может быть применена государствами, которые либо уже обладают небольшим арсеналом ядерного оружия, либо находятся на этапе его разработки.

По словам военного эксперта, на повышение безопасности шифрования «уйдут не дни, а может быть даже недели». Поэтому система будет оставаться уязвимой, в данном случае для террористов, которые могут использовать доступ к французскому ядерному оружию в своих интересах, подчеркнул специалист.

«Это может спровоцировать различные ситуации, аварийные ситуации, которые могут привести к тяжелым последствиям», — отметил Кнутов.

Он подчеркнул необходимость проверки достоверности сведений о взломе. Существует вероятность, что утечка данных была организована французскими спецслужбами с целью дезинформации определенных террористических организаций или государств, имеющих напряжённые отношения с Францией, отметил Кнутов.

Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции

Ранее газета Financial Times сообщила, что во Франции произошла крупнейшая утечка данных в оборонной сфере. По данным издания, компания Naval Group, производящая подлодки и военные корабли, подверглась атаке киберпреступников.