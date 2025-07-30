Берлину необходимо требовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В этом уверена лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

По ее словам, сделка по пошлинам с США является катастрофой, за которую «должна отвечать фон дер Ляйен». Ни один председатель ЕК не причинял Германии столько вреда, сколько нынешний.

«Правительство ФРГ не должно принимать это соглашение, а должно вместе с другими государствами потребовать расторжения сделки по пошлинам и перезапуска переговоров», — подчеркнула Вагенкнехт.

Политик читает, что Германия должна скорее начать вновь закупать российские энергоносители.

Ранее стало известно, что глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова.