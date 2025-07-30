В США сравнили признание Палестины Францией с победой нацистов

Обещанное президентом Франции Эммануэлем Макроном признание палестинского государства равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

Дипломат подчеркнул, что Парижу и Лондону, желающим помочь палестинцам, следовало бы принимать беженцев и участвовать в распределении продовольственной помощи в секторе Газа.

Хакаби также обвинил радикальную исламскую группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, в краже и перепродаже гуманитарной помощи, предназначенной для голодающих жителей.

«Мы имеем дело с людьми, которые не хотят, чтобы эта война заканчивалась... ХАМАС не заинтересован в передаче [захваченных 7 октября 2023 года] заложников [Израилю]», — подчеркнул он.

Ранее Хакаби предложил расположить провозглашенную Макроном Палестину во Франции. Он также отметил, что если Макрон может «провозгласить» существование государства, то «Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.