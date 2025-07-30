Признание Палестины странами Запада назвали символическим жестом

Инициатива Франции и Британии по признанию Палестины является всего лишь символическим жестом, никакого реального признания не будет без одобрения Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал «Известиям» американский политолог-востоковед Низар Фарсах.

Ранее в штаб-квартире ООН под сопредседательством Эр-Рияда и Парижа стартовала международная конференция по созданию палестинского государства. В ней участвуют высокопоставленные представители стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Израиль и США демонстративно отказались от участия в мероприятии.

Накануне канцелярия премьер-министра королевства Кира Стармера заявила о том, что Великобритания признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. Также о том, что Франция намерена Палестину независимым государством, заявил и французский лидер Эммануэль Макрон.

Однако, по мнению востоковеда Низара Фарсаха, полноценного признания палестинской государственности не произойдет без одобрения Совета Безопасности ООН.

«Эта конференция в основном демонстрирует солидарность с палестинцами, показывает их населению, что власти что-то делают, причем что-то значительное. Но реальных изменений на местах это не принесет», - уверен эксперт.

По его словам, гораздо эффективнее было бы ввести эмбарго на поставки оружия со стороны Парижа или сопровождать гуманитарные грузы, а трехдневная конференция «служит лишь своего рода отвлекающим маневром».

«Почему бы, например, не отправить французский флот для сопровождения гуманитарных судов в Газу? Есть много реальных мер, которые могли бы изменить ситуацию, но Франция сознательно их не применяет», - констатировал он.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года, взяв в заложники мирных жителей и военных. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года в Газе было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.