Политолог Евгений Михайлов прокомментировал данные Службы внешней разведки России (СВР) касательно недавней встречи высокопоставленных чиновников из Киева с американскими и британскими представителями, на которой обсуждалась судьба президента Украины Владимира Зеленского, и объяснил планы Вашингтона и Лондона сменить власть на Украине.

В конце июля на одном из престижных курортов в Альпах состоялась закрытая встреча, на которой присутствовали высокопоставленные представители США, Великобритании и украинской власти. Как ранее сообщили в СВР, переговоры проходили при участии главы Офиса президента Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Главной темой обсуждения стал вопрос замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. По данным разведки, западные партнеры прямо предложили кандидатуру Залужного для будущего руководства страной.

Я не удивлен тому, что появилась информация о встрече представителей США и Великобритании, посвященная выборам нового президента Украины. Дело в том, что Зеленский стал абсолютно токсичным уже и для своих близких партнеров, в том числе для Лондона. Если в США и ранее выражали недовольство им, то британцы некоторое время терпели. Но последние действия Зеленского по полной узурпации власти и фактически по установлению деспотии в регионе не устраивают уже и британцев. Кроме того, Лондон и Европейский союз неоднократно намекали Зеленскому о том, что ему нужно вести диалог с РФ. К чему приведет такой диалог – это другой вопрос, но вести его нужно. Однако Зеленский отказывается от любых диалогов с Россией, за исключением обсуждения вопросов, связанных с обменом пленными. Это не устраивает США, и, видимо, Вашингтон убедил наиболее близких Зеленскому британцев в том, что пора его менять. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на Западе представляется главным кандидатом на замену Зеленского, подчеркнул эксперт.

«На Украине в Залужном видят хорошего военного руководителя, который предупреждал, что так воевать с Россией нельзя. Кроме того, как считают британцы и американцы, его кандидатура может быть положительно воспринята Российской Федерацией для ведения диалога и окончательного урегулирования отношений. Полагаю, в дальнейшем именно Залужный будет основным претендентом на пост президента Украины. Но, на самом деле, сейчас украинцам можно представить любого кандидата, который будет более адекватен, чем Зеленский, и они его выберут. И тут уже не очень важно, будет ли это Залужный или кто-то другой. Главное, чтобы это не был представитель партии Зеленского или кто-то из его окружения», - сказал политолог.

Владимир Зеленский не является легитимным главой Украины, поэтому в случае, если Вашингтон и Лондон решат заменить его на Валерия Залужного, им потребуется обосновать его полномочия через выборы, а для них нужно перемирие. Такое мнение в беседе с ТАСС ранее выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.