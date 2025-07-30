Депутат Верховной рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум.

По словам Дубинского, Трамп предложил Зеленскому либо освободить главу офиса президента Андрея Ермака от должности, либо уйти вместе с ним.

По словам депутата, решения в Киеве принимает Ермак, а не Зеленский, а с Ермаком команда Трампа не хочет иметь дела.

До этого представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного обсудили возможность замены президента Владимира Зеленского.

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Отмечается, что встреча была тайная и прошла «в одном из курортных альпийских местечек» в недалеком прошлом.

26 июля японское издание Shūkan Gendai сообщало, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку Зеленского к началу сентября.