Раскрыто число российских губернаторов, находящихся в розыске СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск 29 российских губернаторов, шестеро из них были внесены в базу розыска в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских властей.

По информации РИА Новости, с 2014 года в розыске СБУ находятся глава ДНР Денис Пушилин и глава Крыма Сергей Аксенов, с 2015-го - глава ЛНР Леонид Пасечник. В 2022 году в украинской базе розыска появился глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, Андрей Турчак, который сейчас возглавляет Республику Алтай, и глава Курской области Александр Хинштейн.

По данным агентства, в 2023-м и 2024 годах в базу розыска внесли главу Башкирии Радия Хабирова, губернатора Тверской области Игоря Руденю, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Ярославской области Михаила Евраева и главу Ульяновской области Алексея Русских.

Среди объявленных в розыск СБУ в 2025 году - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Свердловской области Денис Паслер и глава Забайкалья Александр Осипов. Также в украинской базе числятся губернаторы Самарской, Мурманской, Калужской, Смоленской, Томской, Омской, Псковской, Нижегородской, Ленинградской, Костромской, Ивановской и Вологодской областей, отмечает РИА Новости.

В июле в СМИ появилась информация, что СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. РИА Новости сообщало, что в украинских базах розыска также числится первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.