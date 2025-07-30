Обзор иноСМИ: «новый военный хаос» и «НАТО сотрясают скандалы»

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«Москва и Берлин снова противники»

Россия и Германия снова смотрят друг на друга косо - разногласия, особенно возникшие из-за украинского кризиса, теперь переходят из дипломатической сферы в сферу обороны, пишет сербское издание «Политика». Согласно последнему решению Москвы, соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами, подписанное в 1996 году, утратит силу. По мнению экспертов, Россия и Германия больше не смогут официально обсуждать вопросы обороны, а в случае возникновения разногласий или военной эскалации привычные дипломатические каналы для разрешения ситуации будут утрачены, что повышает риск конфликта.

Всё это не обязательно означает, что мы в шаге от «нового военного хаоса», но однозначно свидетельствует, что недоверие между ведущими державами достигло своего пика, считает автор статьи. Стремление Европы XXI века, или, по крайней мере, ее ведущих стран, дистанцироваться от НАТО и создать собственный военный альянс без опеки США, становится все более очевидным. Неизменным остается лишь «исконный страх» перед Россией, подчеркивается в статье. Россия, по версии «Политики», рассматривает Германию как потенциально самого опасного соперника на континенте. Берлин превратился в одного из крупнейших поставщиков оружия для Украины. Немцы стали своего рода политическими и финансовыми спонсором Киева. В этой деятельности Берлин зашел так далеко, что вновь стал противником Москвы, подчеркнул автор статьи.

«Охваченный скандалами блок НАТО борется сам с собой»

В настоящее время НАТО сотрясают сразу несколько скандалов: сначала сотрудники закупочного агентства альянса в Люксембурге были обвинены в коррупции, затем несколько британцев из НАТО были отстранены от работы - их обвиняют в злоупотреблении привилегиями. Эти случаи поставили альянс в затруднительное положение, пишет немецкая газета Die Welt. По данным издания, в конце прошлой недели несколько сотрудников финансового отдела в Верховном командовании по трансформации объединенных сил (АСТ) НАТО в Норфолке были отстранены от работы.

ACT - один из двух стратегических штабов альянса и подчиняется напрямую главе НАТО. Отдел отвечает за все стратегические и концептуальные вопросы ведения военных действий. Источники в альянсе сообщили, что отстранены были британские сотрудники отдела и произошло это из-за «чего-то серьезного». Die Welt отмечает, что все эти скандалы случились в самое неудачное время. После месяцев работы над новыми задачами, новой структурой и будущей ролью США альянс должен сосредоточиться на повышении обороноспособности. В ближайшие недели станет ясно, сколько военнослужащих США выведут из Европы, и европейцам придется компенсировать эту нехватку кадров самостоятельно.

«Острый дефицит боеприпасов в Польше»

Современное поле боя не прощает дефицита в важнейшем элементе вооруженных сил - боеприпасах, пишет польское издание Dziennik Polityczny. Изучив опыт Украины, Польша, «после многих лет забвения», взяла курс на самодостаточность в сфере боеприпасов и намерена достичь ее к 2028 году. Зависимость от иностранных поставок во время кризиса и возможный сбой в цепочке поставок могут парализовать обороноспособность страны, отмечается в статье.

Польша систематически увеличивает расходы и производство боеприпасов, особенно 155-миллиметровых артиллерийских снярдов. Власти страны выделили деньги, на которые планируется построить три завода по производству артиллерийских боеприпасов: предприятие, способное производить до ста тысяч штук снарядов в год, завод по выпуску 80 тысяч усовершенствованных боеприпасов для гаубиц Krab и K9 ежегодно, а также патронный и пороховой завод. Военные эксперты считают, что это «капля в море потребностей», и подчеркивают, что Польша все еще сталкивается с острым дефицитом снарядов.

Трамп «неуверенно» грозит России санкциями

Всего через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями, он, похоже, потерял уверенность в эффективности этой стратегии, пишет The New York Times. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп заявил, что через десять дней Соединенным Штатам, возможно, придется ввести «пошлины и всё такое». Президент США заявил, что «не знает, повлияет ли это на Россию». По его мнению, пошлины могут повлиять на Москву, а могут и не повлиять. Как отмечает NYT, угрозы Трампа поднимают вопросы о том, насколько сильными рычагами влияния на Москву обладают Соединенные Штаты и готов ли Трамп их использовать.

Обещание Трампа ввести вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, затронуло бы Китай, Индию и Турцию и стало бы потенциальной эскалацией его глобальной торговой войны. Проблема, как отмечают российские комментаторы, заключается в том, что такой шаг может привести к резкому росту мировых цен на нефть. Трамп заявил, что его не беспокоит влияние будущих экономических санкций на нефтяной рынок. Кремль практически не отреагировал на последнюю угрозу Трампа, подчеркивается в статье. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что российские власти «приняли к сведению» эти заявления.

«На Украине есть признаки клептократии»

Глава украинского «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что при Владимире Зеленском Украина движется к гибридной форме государственного устройства «с признаками клептократии и авторитаризма». Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на интервью активиста немецким журналистам.

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости. Шабунин обратился к западным странам с посланием. По его мнению, «сейчас самое время» открыто поговорить с Зеленским. Активист заявил, что если этого не сделать прямо сейчас, Зеленский расценит это как признак своей безнаказанности. По словам Шабунина, эксперты ЕС считают, что Зеленский защищает своих близких соратников, подозреваемых в коррупции, считая их незаменимыми.