Запад содержит Украину, так как без его помощи страна не смогла бы выжить. Однако Владимир Зеленский потерял доверие спонсоров, заявил РЕН ТВ депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По его словам, Украина как государство - банкрот.

«Бюджет может поддерживаться только искусственно, за счет западных средств. Поэтому без западной помощи Украина не смогла бы выжить», - пояснил Гуннар Линдеманн.

При этом, по его мнению, Национальное антикоррупционное бюро действовало как своего рода контрольный орган для Запада и разоблачения, ставящие под сомнение его работу, несомненно, подорвали доверие к Владимиру Зеленскому.

«Сейчас нам известно о многочисленных случаях коррупции на Украине, когда средства, поступавшие с Запада в качестве помощи, оседали в карманах политиков и чиновников», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Киев и Брюссель столкнулись с разногласиями из-за закона Владимира Зеленского, подчиняющего Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) генпрокурору.

В Германии жестко высказались о Зеленском и его окружении

Верховная рада Украины 23 июля приняла законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств. А в Брюсселе предупредили о приостановке финансовой помощи до разрешения ситуации с ведомствами.