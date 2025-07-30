Премьер Польши Дональд Туск допустил приостановку конфликта России и Украины в ближайшее время.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

При этом политик не стал уточнять, на чём основываются его прогнозы.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок на достижение сделки по Украине до 10—12 дней.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Трамп сократил срок ультиматума, чтобы ускорить поражение Киева.